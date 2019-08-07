Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem süreci için son gün 23 Ağustos 2019 olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, "YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır" dedi.

Belirtilen son günden sonra kayıt alınamayacağının altını çizen Uçar, "Bizleri tercih eden adaylarımızı 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversitemize bekliyoruz. Kayıt işlemleri için özel danışmanlarımızın yer alacağı kayıt bürolarında adaylarımıza yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.