Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 110 bin lira değerindeki Romanya plakalı cipi Türkiye’den Suriye’ye götürmek isteyen kişiyi gözaltına aldı. Aracın sorgulamasında Romanya’dan 5 yıl önce çalınarak Türkiye’ye sokulduğu, aynı zamanda Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

Jandarma araştırmayı çok yönlü olarak sürdürürken, cipin sahibinin Türkiye’ye davet edilerek aracının teslim edileceği öğrenildi.