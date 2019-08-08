Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kentin en büyük kurbanlık pazarlarından olan Işıkkent’te denetim yaptı. Kurban kesiminde hayvanların hiçbir şekilde eziyet görmemesi gerektiğini vurgulayan Balkan “Bazen hoş olmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Bu dinen de uygun değil. Hayvanların kesiminin ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmesi çok önemli. Kesen kişi acemi olursa havyana ciddi anlamda eziyet verebilir” diye konuştu. Kurban Bayramı’nın “et yeme bayramı olmadığına” işaret eden Balkan, sözlerini “Kurbanı önümüzdeki yıl içindeki et ihtiyacını karşılamak için, derin dondurucuları doldurarak geçirirsek maksat hasıl olmaz. Bu bir ibadet. Allah’a manen yaklaşma vesilesi. Dolayısıyla kurbanda hiçbir şekilde et niyeti taşımamak gerekiyor” diyerek tamamladı.