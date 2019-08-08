Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza sabah 08.30 sıralarında Körfez TEM Otoyolu Kirazlıyalı mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 41 SR 494 plakalı kamyonetin lastiğinin indiğini fark eden Erdal Canlı adlı sürücü, Kirazlıyalı viyadüğünde aracını sağ şeritte yavaşlattı. Bu sırada arkasından gelen Zülfü Kekos (28) idaresindeki 23 EU 299 plakalı hurda yüklü tır, kamyonete arkadan çarparak savruldu. Önce sol şerite geçen tır, kontrolden çıkarak çelik bariyerleri parçalayarak viyadükten aşağıya uçtu. Yaklaşık 30 metre yükseklikten İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine uçan tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü ise yaralandı.

30 metreden uçan tır sürücüsü öldü

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan tır sürücüsü Zülfü Kekos'un cansız bedeni Derince Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan kamyonet sürücüsü ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle TEM'de uzun kuyruklar oluştu

Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyruklar oluştu. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda oluşan trafik ve viyadükten uçan tırın düştüğü alan ise havadan görüntülendi.