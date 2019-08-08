Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı olan eski Selendi yolu üzeri çöplük mevki’inde bir şahsın esrar maddesi kullandığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Çöplük mevki’ine düzenlenen operasyonda ışıksız ortamda ağaç altında gizlenmiş Ö.T.(25) isimli şahsı, içime hazır 115 gram kubar esrar maddesi ile yakaladı. İşlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Ö.T.(25), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.