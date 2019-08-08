Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de metal işleri yapan Cengiz Güngör, 3 çocuğunun ve eşinin geçimini sağlamak için yeni iş arayışına girdi. Güngör, Tanzanya'da inşaat işleri yapan şirkete girdi. Bu şirketin aracılığıyla 18 gün önce gittiği Tanzanya'nın Morogoro kentindeki demiryolu şantiyesinde çalışmaya başladı.

Yaklaşık 8 ay önce üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cengiz Güngör, 3 gün önce Tanzanyalı 2 kişinin de bulunduğu tankerle şantiyeden ayrılıp yola çıktı. Şantiyeden yaklaşık 7 kilometre sonra Tanzanyalı sürücünün hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Tankerin altında kalan Cengiz Güngör, hayatını kaybetti. Aynı kazada tankerdeki 2 Tanzanyalı da hayatını kaybetti.

Firma yetkililerinin yanı sıra Türk makamlarının da devreye girmesi üzerine Cengiz Güngör'ün cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. İzmir'de ailesinin isteği üzerine otopsi yapıldı. 18 gün önce sevinçle gönderdikleri Cengiz Güngör'ün acı haberiyle yıkılan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Güngör'ün ailesini daha iyi şartlarda geçindirebilmek için Tanzanya'ya gittiğini anlattı.