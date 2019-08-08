Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı faaliyet sonucunda Merkez Kurtsuyu köyünde ikamet eden S. E. isimli şahsın evine ve arazisine baskın yapıldı. Yapılan baskında şahsın evinde 5 gram esrar maddesi ile arazide yapılan aramada ise 523 kök kenevir bitkisi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S. E. tahkikatın ardından adli makamlara sevk edilecek.
Jandarma zehir tacirlerine geçit yok
08.08.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 523 kök Hint keneviri, 5 gram esrar maddesi ile geçirildi. Olayda 1 kişi göz altını alındı.
Etiketler : Düzce,Hint keneviri,
642577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642577.aspx
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