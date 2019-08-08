Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı faaliyet sonucunda Merkez Kurtsuyu köyünde ikamet eden S. E. isimli şahsın evine ve arazisine baskın yapıldı. Yapılan baskında şahsın evinde 5 gram esrar maddesi ile arazide yapılan aramada ise 523 kök kenevir bitkisi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S. E. tahkikatın ardından adli makamlara sevk edilecek. 