Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor. Van Kedi Villası'nda titizlikle koruma altına alınan 'Nazlı' isimli kedinin tek seferde 10 yavru doğurması herkesi şaşırttı.

Dünyaca ünlü Van kedileri şartları ve bakımlarının iyi yapılmasından dolayı doğumları Eylül ve Ekim ayına kadar sürüyor. Farklı göz renkleriyle dikkat çeken kediler bin 500 liraya sahiplendirilirken, 'Nazlı' kedi tek batında değeri 15 bin lirayı bulan yavru kedi dünyaya getirmiş oldu.

“Bizim için sürpriz oldu”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Kedi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, daha önce 10 yavru doğuran anne kediye rastlamadıklarını ve bu sayının bir rekor olduğuna dikkat çekti. Son yıllarda doğum dönemindeki kedileri özel beslediklerini ifade eden Merkez Müdürü Kaya, “Bu durumda yavru sayısı üzerine etki ediyor. Ama bir annenin bir batında 10 yavru doğurması bizim içinde çok sürpriz oldu. Hatta rekor düzeyde bir yavru alımı olduğunu söyleyebiliriz. Kedilerde ortalama 4 yavru, şu ana kadar da en fazla 7 yavru doğuran anne görmüştük” dedi.

“Annenin bir anda 10 yavruyu besleyip büyütmesi çok zor”

Sadece anneye bağımlı beslenmede sıkıntı olabileceğini dile getiren Kaya, “Annenin bir anda 10 yavruyu besleyip büyütmesi çok zor. Biz bunların bir kısmını başka annelere verebiliriz. Geri kalanını da takviye gıdalar ve ek besinlerle besleyeceğiz” diye konuştu.

“Derdimiz kedilerin sayısını artırmak”

Kedi sayısına gelir açısından bakmadıklarını, nesli tükenmekte olan bir hayvanı çoğaltmaya çalıştıklarına vurgu yapan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelir açısından değil, biz nesli tükenmekte olan bir hayvanı çoğaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla doğup yaşayan her hayvan bizim için çok değerlidir. Biz iki üç anneden elde edeceğimiz yavruyu, bir anneden elde edersek çok mutlu oluruz. Zaten derdimiz de kedilerin sayısını artırmaktır. Amacımız satış değildir. Diğer taraftan bir gelir elde etmek de değildir.”

“Bir anda 10 yavru doğuran anne görmedim”

22 yıldır Van Kedi Villasında görevli olan Mehmet Atabayır ise, bu süreçte sadece 6-7 yavru doğduğuna şahit olduğunu belirterek, bir anda 10 tane yavru doğuran anne kedi görmediğini kaydetti.