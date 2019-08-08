Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Balışeyh ilçesinde bağlı Uzunlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Sebahattin Çakmak'a (85), yakınları ulaşamayınca yakınları jandarmaya haber verdi. Yaşlı adamın oturduğu ikamete giden jandarma Çakmak'ı evinde buldu. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen jandarma soruşturma başlattı. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.