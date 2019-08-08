Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli saat 14.25’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanında hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü. Görevlilerse hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri aldı.
Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı
08.08.2019 - 17:17 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.
Etiketler : Denizli,
642631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642631.aspx
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