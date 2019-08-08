Bahçelievler Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 8 paket halinde eroin maddesi ele geçirildi.
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
08.08.2019 - 18:23 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Isparta,uyuşturucu,operasyon,
642649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642649.aspx
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