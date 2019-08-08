Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Bursa istikameti Karahıdır mevkiinde seyir halindeki 16 SF 663 plakalı süt tankerinin sağ ön tekeri patladı. Patlamanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyerlere sürten tanker birden alev aldı. Tanker sürücüsü araçtan kendini son anda dışarı attı. Kısa sürede tankeri saran alevler yolun yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Diğer araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerdeki ve ağaçlık alandaki yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.



