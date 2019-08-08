Edinilen bilgiye göre, ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobil ile halk otobüsü arasına giren Kamil N.’nin kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış N. o esnada hareket eden halk otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 



Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 