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İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza: 3 ölü, 2 yaralı
09.08.2019 - 00:47 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir İstanbul Otoyolu,trafik kazası,
642703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642703.aspx
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