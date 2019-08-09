Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat Karacalar mahallesi Hacıisali mevki'inde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi.

1.5 hektar arazinin zarar ğördüğü yangına orman işletmesine ait 1 arazöz' 2 şu tankı' 1 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile müdahaleye bulunuldu.



Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı.

Manavgat orman işletme müdürü Sedat Çalış' vatandaşlardan belediyeler tarafından belinlenen berber dışında piknik yapmamalarını ateş ve mangal yapmamalarını istedi.