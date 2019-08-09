Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozkurt'ta dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Denizli-Afyonkarahisar il sınırındaki Maymun Dağları'ndan ve yakınındaki kum ocağından toz bulutu yükseldi. Ardından da dağdan kaya parçaları koparak yuvarlandı. Maymun Dağları ile Denizli-Afkonkarahisar karayolu arasındaki daha önce kum ocağı olarak kullanılan bölgede de toprak kayması oldu. Bu sırada yükselen toz bulutu, yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görüntülendi.

Toz bulutunun depreme bağlı olarak yaşanan heyelandan kaynaklandığı ortaya çıktı.