Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019 Pazar gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili 4 gün sürecek ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Bu süre zarfında hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından açıklanan tahminlere göre Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde hava sıcak gökyüzü açık olacak. İşte Kurban Bayramında il il hava durumu tahmini...

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban bayramı tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu Cumartesi (Arefe) günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, Pazar günü (Bayramın 1. Günü) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA İL-İL HAVA DURUMU

4 günlük Kurban Bayramı boyunca bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının;

- İstanbul’da 30-33 derece,

- Ankara’da 32-35 derece,

- Antalya’da 37-40 derece,

- İzmir’de 36-39 derece,

- Trabzon’da 26-28 derece,

- Adana’da 35-37 derece,

- Samsun’da 28-30 derece,

- Erzurum’da 29-32 derece,

- Bursa'da 35-37 derece,

- Diyarbakır’da 39-42 derece,

- Aydın’da 40-43 derece

dereceler arasında olması tahmin edilmektedir.