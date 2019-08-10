Edinilen bilgiye göre H.İ yönetimindeki 16 JUH 58 plakalı otomobil Çağıs Kampüs mevkiinde nedeni bilinmeyen bir sebeple viyadükte bariyere çarparak yoldan çıktı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tek taraflı meydana gelen kazada yaralananlar Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Gurup Amirliği ekiplerinin yardımlarıyla çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi.
Balıkesir’deki kazada 5 kişi yaralandı
10.08.2019 - 12:15 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de Çağıs Kampüsü mevkiinde bir aracın viyadüğe çarpası sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,kaza,yaralı,
643076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643076.aspx
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