Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdek’te 4 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte gözle görülür bir hareketlenme başladı. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilcilerle birlikte, otel ve motellerde doluluk oranı yüzde 95'lara ulaşırken, ev pansiyonlarında da doluluk oranın yükseldiği gözleniyor.

Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Erdek Belediyesine bağlı görevliler, bayram süresince zabıta ve temizlik işleri çalışmalarını kesintisiz sürdürecek. Kurban kesim yerleri, Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Erdek Belediyesi Veterinerlik Birimi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte denetlenecek. Açık bulunan fırınlar, pastaneler, çay bahçeleri, kahvehaneler, lokantalar ve diğer iş yerlerine ait fiyat ve kalite denetimleri de aralıksız sürecek.