Trabzon’un Of ilçesinde ikamet eden 5 buçuk yaşındaki Eymen Kurul’a üç yıl önce lösemi teşhisi kondu. Yüksek risk altında görülen Eymen’e geçen yıl ağabeyinden alınan yüzde 100 uyumlu kök hücre nakledildi. Küçük çocuğun sağlığı dört ay iyi gidebildi. Hastalığı yeniden nüksetti. Tekrar ilik nakli olmayı bekleyen Eymen, perşembe günü, tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi önceki gün memleketi Of’daki aile mezarlığına defnedildi. Acılı baba Gökmen Kurul “Donör olun, umut olun. Bir tuğla da siz koyun” çağrısında bulundu.
Bekir Koca İHA
Minik Eymen bayramlık kıyafetlerini giyemedi
11.08.2019 - 02:29 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki: Çok üzgünüz. Eymen’e bayramlıklarını getirecektim oysa...
Trabzon’un Of ilçesinde ikamet eden 5 buçuk yaşındaki Eymen Kurul’a üç yıl önce lösemi teşhisi kondu. Yüksek risk altında görülen Eymen’e geçen yıl ağabeyinden alınan yüzde 100 uyumlu kök hücre nakledildi. Küçük çocuğun sağlığı dört ay iyi gidebildi. Hastalığı yeniden nüksetti. Tekrar ilik nakli olmayı bekleyen Eymen, perşembe günü, tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi önceki gün memleketi Of’daki aile mezarlığına defnedildi. Acılı baba Gökmen Kurul “Donör olun, umut olun. Bir tuğla da siz koyun” çağrısında bulundu.
Etiketler : lösemi,bayramlık,haberler,
643185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643185.aspx
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