Konyalı İsmet Işık, 2001 yılında vatani görevini yapmak için İstanbul’daki Hasdal Kışlası’na geldi. Birkaç ay sonra Işık’ın komutanı, baba Durmuş Işık’ı arayarak oğlunun kışlada bulunmadığını, firar etmiş olabileceğini söyledi. Ancak aile de çocuklarına ulaşamadı. Aradan 11 yıl geçti. Sivas’ta işlenen bir cinayet ile Işık’ın izine rastlandı. Buradaki olayın katil zanlılarından Orhan Doğan’ın, İsmet Işık’ı askerdeyken Bekir Şahin ile birlikte öldürdükleri ve gömdükleri ortaya çıktı. Durumu öğrenen maktulün ailesi, hukuk mücadelesi başlattı. 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlanan iddianamede kantinde görevli er Işık’ın zanlılar tarafından gece yarısı “para için” kışla içinde öldürüldüğüne yer verildi. Cinayeti kabul etmeyip cesedin yerini söyleyemeyen Doğan ve Şahin, iki yıl süren dava sonrası müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da bu kararı geçtiğimiz günlerde onadı. 18 yıl sonra az da olsa mutluluk yaşayan Işık ailesinin en büyük arzusu çocuklarının cenazesine ulaşıp mezar taşı dikebilmek. Baba Işık “Katiller cezalandırıldığı için sevinç-liyiz. Bizim devlet büyüklerinden tek isteğimiz çocuğumuzun cesedine ulaşmak” dedi.
Oğlunun cenazesi kışlada kayboldu
11.08.2019 - 02:35 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Durmuş Işık, oğlunun öldürüldüğünü 11 yıl sonra öğrendi. İki katili hapsi boylatan baba, şimdi çocuğunun cenazesini istiyor.
Etiketler : Durmuş Işık,
643186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643186.aspx
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