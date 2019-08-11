Şanlıurfa Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Kırmızısaç’a (56), A.G. idaresindeki yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Kırmızısaç, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Babalarının öldüğünü kabullenemeyen çocukları, cenazeyi morgdan alarak Acil Servis’e götürdü. Ardından aile bireyleri, doktorlardan ölen babalarına müdahale etmeleri istendi. Doktorlar bunu reddedince arbede yaşandı. Uzun süre acil kapısında bekletilen cenaze, polisin müdahale etmesiyle Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Acılı evlat Emrah Kırmızısaç “ Tekrar müdahale edilmesini istiyoruz. Biz bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulandı. Cenaze, otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere tekrar yakınlarına teslim edildi. İHA
Morgdan aldılar Acil’e götürdüler!
11.08.2019 - 02:54 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölen babalarının cenazesini morgdan aldılar Acil’e götürdüler
Etiketler : morg,haberler,
643189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643189.aspx
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