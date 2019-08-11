Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Köprülü Kavşağı yakınlarında Abdullah Sakat'ın (35) kullandığı 27 UU 021 plakalı kamyonet, Mehmet G.’nin kullandığı 34 DR 5582 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdullah Sakat hayatını kaybederken, Mehmet G. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da feci kaza :1 ölü, 1 yaralı
11.08.2019 - 08:59 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Şanlıurfa,kaza,
643222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643222.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Resimli Bayram Mesajları Sözleri, Değişik Anlamlı EN GÜZEL Resimli Whatsaap Kurban Bayramı Mesajları 2019 tebrik mesajları
- 2019 diziler ne zaman başlayacak? Hercai, Diriliş Osman, Zalim İstanbul, Çukur ne zaman başlıyor?
- Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak