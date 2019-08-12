Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’n Kuşadası ilçesinde yaşayan Fatma Çilingir (60), 1999 yılında bir bebeğe koruyucu annelik yapmak için girişimde bulundu. Kahramanmaraşlı bebeğe kızıyla birlikte 13 sene bakan Çilingir, bu süreçte evine “misafir çocuk” da alarak bakımlarını üstlendi. Çilingir’in hayatı, 2009 yılında kızını kanserden yitirmesiyle üzüntülü bir sürece girdi. Eşini de 2016 yılında kaybeden kadın, kısa sürede kendisini topladı. “Kızımdan miras” dediği Sevgi Evlerini ziyaret etmeye devam eden kadın, bu zamana kadar 13 çocuğa koruyucu annelik yaptı. Bazıları öz ailesine dönen çocuklarla görüşmeyi sürdüren Çilingir “Çocukları çok seviyorum. İçimdeki bu sevgiyi başkalarıyla da paylaşmak istedim. Yoksa benim dört çocuğum var. Bunlar kızımın bana bıraktığı mirastı. Bu çocuklar aslında evladımdan geriye kalanlar. Onların ‘annem’ demesi bana yetiyor. Karnında taşımak önemli değil. Önemli olan o koca yüreği verebilmek. Çocuk dokuz ay sonra doğuyor ama ya sonra!.. Mühim olan sonrasında onlara ihtiyaç duydukları sevgiyi verebilmek” dedi.