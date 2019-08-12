Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl il dolaşan hasta tedavilerden sonuç alamadı. Son olarak Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Yoğuşan’ın acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Bunun üzerine kızı Fatma Yoğuşan (23) karaciğerinden babasına parça vermeye gönüllü oldu. On bir çocuk babası Ahmet Yoğuşan, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla iki bayramı birden yaşadı. Siirt’te ise Mehmet Çelepkolu’na (39), yedi ay önce baş dönmesi şikâyetiyle gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Çelepkolu, doktorların tavsiyesi üzerine teşhisten 15 gün sonra hemodiyalize girmeye başladı. Eşinin yaşadığı zorluklardan müteessir olan Aysel Çelepkolu (35), doktorlarla görüşerek bağışçı olmak istediğini söyledi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyon sonrası kadından alınan böbrek kocasına nakledildi. Eşi için canını vermeye hazır olduğunu söyleyen Mehmet Çelepkolu “Onu çok seviyorum. Bana dünyayı bağışladı. Sağlığıma kavuştum” diye konuştu.