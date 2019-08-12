Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - O, birçok defa Oscar’a aday gösterildi, 2009’da da aldı ama o sadece iyi bir oyuncu değil, güzellik denildiğinde adı sıkça anılan isimlerden de biri. Mesela, 1996 yılında dünyaca ünlü People Dergisi’nin ‘Dünyanın En Güzel 50 insanı” listesinde yer aldı. Yaşlanma sürecini de çok yavaş geçiriyor ve gençliğini de mükemmel şekilde koruyor. Bu özel güzelliğini neye borçlu dersiniz? Çok makyaj mı? Bakım, estetik ameliyat peki? Yok, hiçbiri değil. Su, sağlık, hareket ve bedenini sevmek, değerini bilmek şeklinde anladım ben. Çünkü göz kenarlarındaki çizgilerine ‘zor kazanılmış bir zafer’ olarak bakıyor ve onlara müdahale etmeye de hiç niyeti yok... Bu ve dahasını Mindfood adlı dergiye anlatmış Winslet... İşte şöyle sıralıyor 10 kuralını:

1- Taze görünmenin birinci kuralı yeterince uyumak ve sağlıklı beslenmek.

2- Ve tabii ki su, su, su! Vücudunuza yeterince su girdiğinde cildiniz yenilenir.

3- Yorgunluk ve stresle elimden geldiğince mücadele ediyorum. Çünkü bunlar varsa, makyaj ve saç yüzünüze etki edemez.

4- Vücudumu nemlendirmek için doğal yağları tercih ediyorum. Kimyasalları cildimin büyük bir bölümüne uygulamayı sevmiyorum.

5- 5 dakikada makyaj yapma kuralım vardır. Hızlı ama telaşsız. İnce bir kapatıcı ve kirpik kıvırıcı yeter de artar bile. Gün içinde maskara kullanmam.

6- Bedeni olumlu hale getirmeye inanıyorum. Bedenimi her zaman sevdim.

7- Ben bir oyuncuyum ve yüzüm profesyonelliğimin aracı. Dolayısıyla kaz ayaklarımı seviyorum. Onlar zor kazanılmış bir zafer.

8- 40’lı yaşlarda güzellik şu anlama geliyor: Derinlik, tecrübe ve sağlıklı alışkanlıklar.

9- Sık sık dışarı çıkın ve egzersiz yapın. Endorfinin vücut üzerinde muazzam bir etkisi var.

10- İyi bir göz kreminin yerini hiçbir şey tutamaz.