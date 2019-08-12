Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - KAÇUV; yani Kanserli Çocuklar Vakfı, bu hastalıktan muzdarip aileler ve hekimlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Amaç çocukların tedavisinin hastane süreciyle bitmeyip0 devam etmesi. Onlara da destek olan çok sayıda şirket, kişi ve kuruluş var. Ülkemiz ve yurt dışında çok sayıda mağazası bulunan hazır giyim markamız Defacto. Şirket, KAÇUV’la birlikte bir projeye başladı. Adı Kumaştan Hayaller. Şirket kullanılmayan ya da ihtiyaç fazlası olan kumaşları bu projeye bağışlıyor. Defacto fabrikalarından elde edilen kumaş ve aksesuarlar, protokole dahil olan il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiliyor. Ürünlerin tasarımı ve üretimi bu okullardaki kız öğrenciler tarafından yapılıyor ve mağazalarda satışa sunuluyor. Şirketin CFO’su Önder Şenol, bunun bir model oluşturması için çalıştıklarını, proje sayesinde hem konu hakkında farkındalığı artırmak, hem kullanılmayan kumaşların değerlenmesini sağlayarak çevreyi korumak istediklerini söylüyor. Kumaştan Hayaller projesi, Avustralya’da geçtiğimiz ay düzenlenen Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu’nda anlatıldı. Önder Şenol, kız çocukların ürettiği çantaları katılımcılara dağıttıklarını söylerken, ödüllendirilen projeleriyle gurur duyduklarını söylüyor... Ürünler İstanbul’daki bazı mağazalarda özel stantlarda da satılıyor.