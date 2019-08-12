İzmit fabrikasında üretilerek 45’ten fazla ülkeye ihraç edilecek Yeni i10, geniş ön ızgarası, yeni farları, tamponu ve aerodinamiği iyileştiren üçgen hava açıklıklarıyla oldukça sportif bir karaktere sahip. Öte yandan sıra dışı çizgilere sahip yeni C sütunu, aracı tanımlarken bu modelin en önemli tasarım özelliği olarak da öne çıkıyor ve aracın sportif çizgileri başarılı şekilde arka tarafa taşıyor.
Yeni i10 göründü, Türkiye'de üretilecek
12.08.2019 - 04:32 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hyundai, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) dünya lansmanı gerçekleştirilecek Yeni i10’un ilk görselini paylaştı.
Etiketler : Hyundai,Frankfurt Otomobil Fuarı,Yeni i10,
643337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643337.aspx
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