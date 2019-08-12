Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptığı denetimlerde Sultaniçe sahili önlerindeki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 6'sı çocuk, 4'ü kadın, toplam 34 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Edirne'de lastik botta 34 göçmen yakalandı
12.08.2019 - 08:56 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : edirne,kaçak,göçmen,haberler,
643357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643357.aspx
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