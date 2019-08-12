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Kartal'da ormanlık alanda yangın
12.08.2019 - 14:32 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler : Kartal,ormanlık alanda yangın,
643401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643401.aspx
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