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Burgazada’da ormanlık alanda yangın çıktı
12.08.2019 - 14:55 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burgazada’da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : burgazada,yangın,
643404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643404.aspx
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