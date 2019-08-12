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Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
12.08.2019 - 16:48 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsünde karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,kaza,
643423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643423.aspx
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