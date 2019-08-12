Muammer D'nin (50) kullandığı minibüs, Ankara-Zonguldak kara yolunun Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki hendeğe düştü.
Kazada, sürücü ile araçtaki Nazife D. (55), Seher D. (17), Fadime K. (84), Satiye K. (37), Medine K. (12), Adem K. (34) ve Fadime K. (50) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.