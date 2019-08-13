Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 33 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Bursa: Az bulutlu ve açık 37 
Antalya: Az bulutlu ve açık 35 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30 
Trabzon: Parçalı bulutlu 28 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43 