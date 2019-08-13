İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
13.08.2019 - 10:40 | Son Güncelleme: 13.08.2019 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etiketler : Erzincan,terörist,
643532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643532.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Resimli Bayram Mesajları Sözleri, Değişik Anlamlı EN GÜZEL Resimli Whatsaap Kurban Bayramı Mesajları 2019 tebrik mesajları
- Hercai, Diriliş Osman, Zalim İstanbul, Çukur, Kadın Ne Zaman Başlıyor? 2019 Diziler Ne Zaman Başlayacak?
- Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak