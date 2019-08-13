Edinilen bilgilere göre, Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
13.08.2019 - 20:57 | Son Güncelleme: 13.08.2019 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,Seyitgazi,orman yangını,
643605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643605.aspx
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