Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.