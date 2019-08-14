Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hüseyin A.'nın kullandığı 06 FCE 07 plakalı otomobil, Mengen-Devrek yolunda refüje çarptı. Kazada, sürücü ile Selma K, Umut Seyfettin K, Cansu K. ve İsmail K. yaralandı. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.