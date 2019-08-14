Alınan bilgiye göre, Hüseyin A.'nın kullandığı 06 FCE 07 plakalı otomobil, Mengen-Devrek yolunda refüje çarptı. Kazada, sürücü ile Selma K, Umut Seyfettin K, Cansu K. ve İsmail K. yaralandı. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
14.08.2019 - 02:11 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 02:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Etiketler : zonguldak,kaza,
643621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643621.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER