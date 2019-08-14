Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de Marmara Adası’nın Mestanağa mevkiinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan orman yangını, 110 kişiden oluşan ekiplerin helikopterler ve 50 söndürme aracıyla 10 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabildi. Otuz kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı, 100 civarında hayvan telef oldu, bölgede bazı araçlar yandı. Görgü şahitleri, yangına emekli öğretmen H.T.’nin, bahçesindeki otları yakmak istediği sırada sıçrayan bir kıvılcımın yol açtığını ifade etti. İddialar üzerine H.T., ardından da oğlu O.T., polis tarafından gözaltına alındı. Çanakkale’nin Biga ilçesindeki orman yangınında da üç hektar alan zarar gördü. Yangının piknik ateşinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.



27 YANGININ EN BÜYÜĞÜ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde önceki akşam başlayan orman yangını da karadan ve havadan yaklaşık 16 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 80 hektarlık karaçam alanı zarar gördü. Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türkiye’de bir günde çıkan 27 yangından en büyüğünün Tavşanlı’daki olduğunu kaydetti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de “Burada en önemli şey aslında yangının çıkmasını önleyebilmek, bu da insanların elinde. Çünkü yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı” diye konuştu.



YENİŞEHİR’DE ÜÇ GÖZALTI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 9 Ağustos günü yaşanan orman yangınının sorumlusu olarak da üç kişi gözaltına alındı. Demir doğramacılık yapan kişilerin Selimiye yakınlarında prefabrik montajı için çalışırken kaynak makinesinden sıçrayan alevlerin ormana ulaştığı belirtildi.



KARAÇAM ORMANI ALEV ALEV

Eskişehir de yanıyor

Bir orman yangını haberi de Eskişehir’den geldi. Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi İnli dağı yamaçlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının büyümesi üzerine helikopter takviyesi istendi.

2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle alevlere müdahale edilirken yöredeki vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları gece boyunca aralıksız devam etti.



Baraj gölü bayram atıklarıyla doldu

Artvin’in Borçka ilçesinde Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sakatat ve derileri kimliği belirsiz kişilerce Muratlı Barajı’na atılması, mahalle sakinlerinin reaksiyonuna sebep oldu. Bayram ziyaretine gelenler de gölün her zamanki güzel manzarası yerine çöp tabakası ile karşılaştı. Burun sızlatan kötü koku da çirkinliği büsbütün çekilmez hâle getirdi. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.



Balıklar yaşardı çöplerle kaplandı

Sivas’ta Zara ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Tödürge gölü şu günlerde kıyısında biriken çöplerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 5 kilometrekare yüz ölçümüyle Sivas’ın en büyük gölünde 17 çeşit balık yaşıyor. Türkiye’nin sayılı kuş gözlem noktalarından birisi olan göldeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı. Traktör lastiğinden, alkollü içecek şişelerine kadar birçok çöpün bulunduğu gölde kirlenmeye mâni olacak herhangi bir tedbir bulunmuyor.



Fırtına Deresi’nde fotoğraf çılgınlığı

Rize’de Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi, selfie meraklıların istilası altında. Ziyaretçiler, vadide akan ve Türkiye’nin en hızlı akan dereleri arasında yer alan Fırtına Deresi’nde taşkın koruma bentleri üzerinde tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor. Bendin yanında çay satışı yapan Erkan Korkut “Dereye inişi tahtalarla kapattım ama işe yaramıyor. Uyarılarımı dinlemiyorlar” dedi.