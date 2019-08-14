Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıfır Atık Projesi’nin başlamasından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında gerçekleştirilen 25 aylık değerlendirilebilir atık kazanım verileri açıklandı. Buna göre 299 ton değerlendirilebilir atık kaynağında toplanıp ekonomiye kazandırıldı. Bu miktarın 164 tonunu kağıt ve karton oluşturdu ve 2 bin 789 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. 74,6 ton plastik atığın geri dönüşümüyle 1217 varil petrol kullanımından tasarruf sağlandı. Buradaki 16,34 ton cam atık ile 16,3 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 40,9 ton ham maddede tasarrufu yapıldı.;



Sokak hayvanı ve parklara

Bitki atıklarından elde edilen 14,6 ton gübre, park ve bahçelere gönderildi. 6 ton yemek artığı sokak hayvanları için barınaklara gönderilirken, 4 bin 890 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, bin 455 litre atık motor yağının dönüşümüyle 909 litre madeni yağ elde edildi.



Plastik poşetler tamamen yasak

Türkiye’de tüketiminin azaltılması amacıyla ücretli satılmaya başlanan plastik poşetler, Almanya’da tamamen yasaklanacak. Alman Çevre bakanlığı, amaçlarının tek kullanımlık plastikten vazgeçmek olduğunu belirtti. Ülkede 2015’ten bu yana ücret uygulaması ile plastik poşet kullanımının yüzde 64 azalmıştı.

Türkiye’de ise yılbaşında plastik poşet ücretli oldu. Hedef kişi başı 400 olan kullanımın 90’a inmesi. Plastik poşet, doğada 100 ile 400 yılda yok oluyor, gıdalara da geçiyor.



