Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Horun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cesur Pınar (29) süt sağmak için ahırlarına gitti. Geri dönmeyen Pınar’ı merak eden babası Selehattin Pınar, oğlunu cansız olarak buldu. Pınar’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Pınar’ın süt sağma makinesinde meydana gelen kaçaktan dolayı elektrik akımına kapılarak öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.