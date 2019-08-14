Eskikonacık Mahallesi'nde oturan Özhan A. (23), dün akşam saatlerinde, evde kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfeği başına ateşledi. Olay yerinde yaşamını yitiren Özhan A.'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Özhan A.'nın toprağa verilmesinden kısa süre sonra, onun arkadaşı olan, Karayolları'nda işçi olarak çalışan Emre Y. de (30) pompalı tüfekle başına ateş etti. Emre Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İLÇEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU
2 arkadaşın peş peşe intihar etmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.Polis, 2 intiharla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
2 arkadaş 1 gün arayla intihar etti, ilçede büyük üzüntüye neden oldu
14.08.2019 - 14:05 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Pozantı ilçesinde oturan 2 arkadaş, 1 gün arayla yaşamlarına son verdi. 2 arkadaşın peş peşe intihar etmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
Eskikonacık Mahallesi'nde oturan Özhan A. (23), dün akşam saatlerinde, evde kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfeği başına ateşledi. Olay yerinde yaşamını yitiren Özhan A.'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : intihar,adana,
643714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643714.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER