Edinilen bilgiye göre, kaza, Adana-Ankara otoyolu Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Yavuz yönetimindeki otomobil önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 acil servis ekipleri tarafından Ulukışla İlçe Devlet hastahanesine kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç Asker Enver Yavuz için Ulukışla İlçesi Güney köyünde askeri tören düzenlendi. Yavuz, bayramdan sonra ilk görev yeri olan Kütahya ilçesine gideceği öğrenildi.
Niğdeli Uzman Çavuş hayatını kaybetti
14.08.2019 - 17:27 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yavuz hayatını kaybetti.
Etiketler : Niğde,yaşam haberleri,
643748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643748.aspx
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