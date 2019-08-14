Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi, Ağcaşar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması devam ediyor.