Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi, Ağcaşar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta orman yangını
14.08.2019 - 17:36 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.
Etiketler : Kahramanmaraş,orman yangını,
643749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643749.aspx
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