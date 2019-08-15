Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hasan Gündoğdu yönetimindeki 34 ABF 455 plakalı otomobil, Demirci-Gördes kara yolu Güneşli Mahallesi mevkisinde Nurullah Şalgam idaresindeki 45 S 6510 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte Fatma Nur Şalgam, Fatma Nur Bardakçı, Güler Şalgam ve Emine Gündoğdu da yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Güler Şalgam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Gördes'teki müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine gönderildi.

Öte yandan kazaya sebep olduğu ileri sürülen bir traktörün de jandarma ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.