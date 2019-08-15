Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da yaşayan Ömer G, 2014’te bir bayiden 171 bin lira ödeyerek sıfır kilometre lüks otomobil satın aldı. Aracını 11 ay kullandıktan sonra arkadaşına satmaya karar veren Ömer G. oto ekspertizinde yaptırdığı incelemede, otomobilin ön kaput, tavan, çamurluk ve kapılarında beş parça boya olduğunu öğrendi. Ömer G, bayideki yetkililerle görüşerek zararının giderilmesini talep etti ama olumsuz cevap aldı. Ömer G, şikayetini Aralık 2014’te mahkemeye taşıdı. Konya 1. Tüketici Mahkemesi, otomobilin yaklaşık bir sene kullanıldığını gerekçe göstererek,Ömer G’nin aracının bayiye iade edilmesi talebini reddetti. Mağdur avukatı Önder Özer’in yerel mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi dosyayı detaylı olarak inceledi.



ARABA İADE EDİLECEK

Yerel mahkemenin kararını bozan Daire, “Sıfır kilometre ‘ayıplı’ araç satan bayinin bu sorumluluğu alması gerekir” gerekçesiyle otomobilin 2014’teki satış bedeli 171 bin liranın mağdura iade edilmesine karar verdi. Özer, karar üzerine şu ifadeleri kullandı: Dört-beş defa bilirkişi incelemesi yapıldı. İstinaf mahkemesi çok güzel bir karar verdi. Şimdi arabayı verip parayı alacağız. Bu karar, emsal nitelik taşıyor. Burada bir karmaşa vardı, bedel indirimi mi yoksa aracın tümüyle iadesi mi gerekiyor, bu çözülmüş oldu. Tüketicinin seçimlik hakları var, müvekkilim iadesini istedi, bu da gerçekleşmiş oldu.