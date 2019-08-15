Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada ayaklarını sandalyeye uzatan yüzde 92 engelli gaziyi işletme sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı. Karaman, gazi olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunan onlarca kişinin saldırısına uğradı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan gazi, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, üç kişiyi gözaltına aldı. Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesi feshedildi.