Burada ayaklarını sandalyeye uzatan yüzde 92 engelli gaziyi işletme sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı. Karaman, gazi olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunan onlarca kişinin saldırısına uğradı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan gazi, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, üç kişiyi gözaltına aldı. Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesi feshedildi.
Ayaklarını uzattı diye gaziyi döverek hastanelik ettiler
15.08.2019 - 03:09 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyinde 19 sene evvel güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında yaralanarak gazi olan Ömür Karaman, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde yüzdükten sonra dinlenmek için kafeye girdi...
Etiketler : dayak,haberler,
643792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643792.aspx
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