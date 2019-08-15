Araç, ebeveynlerinin yatak odasına girdi. Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns “Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum, çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu” dedi. Kaza sonucunda aracın 36 yaşındaki şoförü gözaltına alınırken yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edildi. Yolun değiştirilmesi için mahallî yönetime defalarca şikâyette bulunduklarını söyleyen Munns, acilen bir şeyler yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.
Evlerine üç yılda 17 defa otomobil daldı
15.08.2019 - 08:51 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Devon County bölgesinde virajda bulunan eve yine otomobil çarptı. Üç senede 17’nci defa evlerine otomobil çarptığını söyleyen aile, korku içinde yaşıyor.
Etiketler : araba,kaza,haberler,
643829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643829.aspx
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