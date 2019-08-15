Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç, ebeveynlerinin yatak odasına girdi. Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns “Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum, çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu” dedi. Kaza sonucunda aracın 36 yaşındaki şoförü gözaltına alınırken yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edildi. Yolun değiştirilmesi için mahallî yönetime defalarca şikâyette bulunduklarını söyleyen Munns, acilen bir şeyler yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.