Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Harun Zorlu yönetimindeki 09 NY 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Zorlu, Kübranur Zorlu (30), Z.Z. (4) ve H.Z. (2), olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.