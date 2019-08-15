8 Ağustos günü meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Başkanlığından alınan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.56'da 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Denizli'de korkutan deprem!
15.08.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 2.3 büyüğklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,korkutan,deprem,story_,
643909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643909.aspx
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