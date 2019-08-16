Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretmen-yazar Hüseyin Çavdar “Hamam, 2007 yılında büyük bir restorasyon geçirdi ve binanın bugün ayakta kalması sağlandı” dedi. Kayseri’nin İncesu ilçesinde 1670’te Merzifonlu Karamustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansaray aradan geçen yıllara rağmen ayakta duruyor. Kervansarayın arkasında bulunan hamam ise, 20 yıl atıl kaldıktan sonra 2007 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. İhaleyle Mevlût Karaçavuş tarafından alınan hamam çay ocağına dönüştürüldü. 27 bin 500 nüfuslu İncesu ilçesi sakinleri, 349 yıllık Osmanlı hamamına gelerek burada kurna başında ve göbek taşı üzerinde çay içip sohbet ediyor. Emekli öğretmen-yazar Hüseyin Çavdar “Hamam, külliyenin bir parçasıdır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa burada külliyeyi kurarken cami yapılmıştır. Daha sonra kervansaray, hamam, mektep ve çarşısı yapılmıştır. O günkü Türk İslam toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak yapılardır. Yapılan hamam uzun yıllar İncesu halkının ihtiyacını karşılamıştır. Daha sonraki yıllarda hamam olarak kullanılmamış ve kendi hâline terk edilmiştir. 2007 yılında büyük bir restorasyon geçirilerek binanın bugün ayakta kalması sağlanmıştır. Bir dönem bilgisayar kursu olarak kullanılan hamam, şu an çay ocağı olarak kullanılıyor” dedi.